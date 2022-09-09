أخصائية تغذية توضح طرق الحصول على جسم متناسق للفتيات.. «هتلاحظي الفرق»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الحصول على جسم ممشوق كعارضات الأزياء والفنانات العالميات، أمرًا تحاول الفتيات اللجوء إليه، إذ يحاولن البحث عن أفضل الطرق التي تساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ في أقل وقت ممكن، من خلال اتباع أنظمة صحية ودايت، سواء من خلال زيارة أخصائيي التغذية أو من خلال البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو متابعة كبار الأطباء، إذ يدور هاجس فقدان الوزن في أذهان جميع الفتيات، حتى يستطعن الظهور بمظهر لائق وجذاب.

أخصائية التغذية غادة معتوق، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة سي بي سي سفرة، عن أفضل نظام غذائي لاكتساب جسم متناسق، إذ تقول: «أغلب البنات لما بتخس بتقارن ده من خلال الرقم على الميزان، وهو رقم خيالي، ممكن بنتين يخسوا 2 كيلو، واحدة فيهم تحس شكلها اتغير والتانية تشوف إن الدنيا مش مظبوطة، الجسم بيتكون من دهون وعضلات ومياه، والأعضاء الداخلية، لما بنخس دهون بنلاقي شكل الجسم مظبوط وأحسن، لأن كيلو من الدهون، بتفرق عن فقدان العضلات، الجسم حينها بيكون مشدود أكثر».

أماكن تواجد الدهون في الجسم

وتابعت أخصائية التغذية، عن أفضل الطرق للحصول على جسم متناسق، إذ تقول: «هناك أجهزة تظهر نسبة الدهون والمياه والعضلات داخل الجسم، ومن هنا يتيح للأخصائي وضع نظام غذائي لفقد الدهون المتراكمة داخله، الجينات تخزن الدهون في مناطق متفرقة حسب طبيعة الشخص، وأماكن تراكمها».

كيفية الحصول على جسم ممشوق؟

«البعد عن الدهون غير الصحية واللجوء للصحية»، عبارة واصلت من خلالها أخصائية التغذية، حديثها عن النظام السليم للجسم، إذ تضيف: «الدهون مصدر الطاقة في الجسم، لابد من ممارسة الرياضة بانتظام، للتمرن بأوزان على المناطق التي تكثر فيها الوزن، مع رياضة المشي، للحصول على جسم ممشوق القوام، فضلًا عن النوم بانتظام، وتناول الخضراوات والفواكه بشكل كبير، والاعتماد على الشاي الأخضر، الذي يزيد من حرق الدهون، وتناول دهون صحية وأطعمة تحتوي على نسبة بروتين عالية، فضلًا عن اتباع نظام الصيام المتقطع، الذي يعني صيام 16 ساعة وتناول طعام في 8 ساعات، وفيه يتوجب اختيار نظام صحي».