8 عادات تجعل الرجل يبدو أكبر سنا وتدمر بشرته نهائيا.. أبرزها التوتر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مع تقدم الرجال في السن، يتراجع المظهر الشبابي، ولا يمكن أن تغير منتجات العناية الشخصية من ذلك، ولكن يمكن لنظام جيد لمكافحة الشيخوخة أن يضمن بقائك أصغر بعشر سنوات في سن الخمسين، حيث يمكنك السيطرة على وتيرة الشيخوخة، من خلال تقليل العادات السيئة التي تؤدي إلى تسريع التجاعيد والهالات السوداء وتسهم بشكل كبير في أن تبدو أكبر سنا، وذلك بحسب حديث الدكتورة إيمي بايك، طبيب الأمراض الجلدية، لمجلة GQ المتخصصة في شؤون الرجال.

عادات تخلص منها لأجل مظهر شبابي

التعرض للشمس كثيرا

تسبب الشمس عدد كبير من التغيرات الجلدية التي يربطها الناس بالشيخوخة، وهذا يشمل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع البنية والجلد الجلدي والرؤوس السوداء كما تسبب سرطان الجلد، لذلك يجب أن تحمي بشرتك عن طريق وضع واقي من الشمس كل صباح لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية اليومية التي ستكون بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

نقص فيتامين د

هناك دراسات أظهرت أن «نقص فيتامين د»، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد وأمراض الجلد الالتهابية، لكن نقص «فيتامين د» ليس في حد ذاته عادة سيئة، إنها حالة سيئة أكثر، يمكن لمكمل «فيتامين د» البسيط أن يمنحك أيضًا بشرة أكثر إشراقًا، ويفيد في الوقاية من أمراض الجلد.

عادات النوم السيئة

للحرمان من النوم بعض العواقب الوخيمة على جسدك بالكامل، ومن المؤكد أنه يؤثر على وجهك، حيث أن قلة الراحة هي نوع من الإجهاد الذي يتعرض له الجسم، من الأفضل تجنب التوتر إذا كنت تريد أن تبدو في بشرة مشرقة ودون تجاعيد، الحرمان من النوم يؤدي أيضًا إلى عادات غذائية سيئة مما يسهم أيضًا في ظهور مظهر أكثر تقدمًا في العمر.

قلة الترطيب

هذا هو الشكل الأساسي للعناية بالبشرة، ويجب عليك الترطيب كل يوم حيث يحبس المرطب الرطوبة داخل بشرتك ليحافظ عليها متماسكة ونضرة وناعمة طوال اليوم، لأن قلة الترطيب تؤدي لظهور تجاعيد.

قلة النشاط

هناك مبدأ آخر للصحة هو البقاء نشطًا، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد على تعزيز الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي توصيل العناصر الغذائية إلى خلاياك، يعمل ذلك على تحسين صحة الشعر والحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونعومة ووضوحًا، لأن قلة النشاط تجلعك أكبر سنا.

زيادة التوتر

للضغط المستمر تأثير دائم سيء على شعرك، وإنتاج الكولاجين في بشرتك، مما يؤدي إلى خطوط الإجهاد عبر الحاجب، وتهدل العينين، بالإضافة إلى بشرة باهتة وملمس أكثر خشونة، يمكن أن يسبب أيضًا حب الشباب بسبب تدفق الهرمونات، ومع تقدمك في العمر، يزداد فرط التصبغ، ما يعني أن آثار تلك البثور يمكن أن تبقى على وجهك لمدة نصف عام أو أكثركما أن زيادة التوتر تجعلك تبدوا أكبر سنا.

نظلم غذائي غير صحي

مبدأ آخر للصحة هو اتباع نظام غذائي صحي، لمنع الشيخوخة السريعة يجب تقليل الوجبات السريعة المصنعة لأن اتباع نظام غير صحي يعرضك لظهور علامات التقدم في العمر.

التدخين

يتسبب الدخان في نفس التغييرات الخلوية الدقيقة التي تحدثها الأشعة فوق البنفسجية لإتلاف الجلد، ولهذا السبب يُظهر المدخنون شيخوخة سريعة.