احذر الشيخوخة الرقمية.. ماذا يحدث للجسم حينها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن الشيخوخة الرقمية “Digital Aging” تعني ظهور التجاعيد في البشرة بسبب استعمال الأجهزة الإلكترونية.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية ينبعث منها ضوء أزرق يمنع إفراز هرمون "الميلاتونين" المعروف باسم هرمون النوم.

وفي حالة نقص هذا الهرمون لا تحدث عمليات الاستشفاء والتجدد في الجسم، كما تنشأ جزيئات أكسجين شديدة العدوانية، والتي تدمر بنية الخلايا، ما يتسبب في فقدان البشرة للمرونة وظهور التجاعيد عليها، لا سيما في الوجنات والذقن.

كما تصبح البشرة جافة وتعاني من الاحمرار والتهيج، وبالإضافة إلى ذلك تنشأ الأكياس الدمعية.

ولتجنب هذه العواقب الوخيمة، ينبغي الابتعاد عن الأجهزة الرقمية قبل النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة. كما ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فلتر الضوء الأزرق، كالمستحضرات المحتوية على المواد الفعالة "إكتوين" و"جليكوين" و"الطحالب البنية" ومستخلص نبات "الأذريون".

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