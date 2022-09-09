غرة "عنق الزجاجة" تتربع على عرش تسريحات الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتربع غرة "عنق الزجاجة" (Bottleneck Bangs) على عرش تسريحات الشعر النسائية حاليا لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة على غرار النجمة العالمية "بريجيت باردو"، أيقونة السبعينيات، في حين تألقت بها مؤخرا النجمتان داكوتا جونسون ومارجوت روبي.

وأوضح مصفف الشعر الألماني ينس داجنه أن غرة "عنق الزجاجة" تناسب كل أشكال الوجوه، كما أنها تتسم بالمرونة والتنوع.

وعن ملامح غرة "عنق الزجاجة"، أوضح داجنه أنها تمتاز بخصلات قصيرة وخفيفة من الوسط، مع خصلات أطول تدريجيا على الجانبين، مع فرق وسطي صغير لتفريق خصلات الجبين بعض الشيء عن بعضها.

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