طريقة اختيار حقيبة المدرسة المناسبة لطفلك.. «ابعديه عن ألم الظهر»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قبل أسابيع من انطلاق العام الدراسي الجديد، يبدأ العديد من الطلاب في البحث عن حقائب للمدرسة ذات الأشكال والألوان الزاهية، أو التي تعبر عنهم، وذلك بالتوازي مع بحث الأمهات عن أنواع ملائمة لأطفالهن.

ولأن حقائب المدرسة دومًا تترك آلام على الجسم والظهر، عليكِ اختيار نوع وحجم وشكل الحقيبة بعناية، حتى لاتُسبب الألم للأطفال.

وفي هذا الصدد، يقدم لكِ «هن» نصائح لتجنب ألم الظهر بسبب الحقيبة المدرسية، وفقًا لما أورده موقع «wikihow».

اختيار حجم الحقيبة المناسبة

عليكِ اختيار الحقيبة المناسبة لطفلك من حيث الحجم، والخامة، وألا تكون أوسع أو أطول من جذعه، وألا تعلق في مسافة أكثر من 10 سم أسفل خصر طفلك، حتى لا تدفعه حقيبة الظهر إلى الانحناء إلى الأمام أثناء المشي.

اختيار نوع الحقيبة

يجب الاهتمام باختيار نوع الحقيبة، بحيث تكون ذات الشريط الواسع ومبطنة لتجنب الضغط على أكتاف طفلك، كما يجب أن تكون الحقيبة ذات ظهر مبطن.

وزن الحقيبة

عليك اختيار وزن الحقيبة بعناية، فلا يجب أن تكون ثقيلة الوزن وهي فارغة، ولا ينبغى أن يكون وزن حقيبة ظهر الطفل أكثر من 10% من وزن جسمه، بالإضافة إلى تخفيف الحمل عن الحقيبة، فلا تضعي بها الكتب والأدوات الغير هامة، أو ثقيلة الحجم.

مبطنة في منطقة الكتف

لا تهملي شراء حقيبة مبطنة في منطقة الكتف.

استقرار الحقيبة

يجب أن تستقر الحقيبة على لوح الكتف، إذ تكون الحافة العلوية لها عند مستوى الكتف.

وضع الكتب في مكانها السليم

من الأفضل وضع الكتب الثقيلة في الجيب الخلفي، حتى لايحدث انحناء على ظهر الطفل.

مراقبة علامات التعب

عليكِ مراقبة علامات التعب جيدًا حال ظهورها على طفلك، لملاحظة معاناته مع الألم أو تغيرات وقفته أو الوخز أو العلامات الحمراء الناتجة عن استخدام حقائب الظهر، فإذا لاحظتي معاناته مع الآلم عليكِ استشارة متخصص.