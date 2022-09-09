أخصائية تغذية: منتجات وأدوية تخسيس مجهولة المصدر تسبب الاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُفضل البعض من كلا الجنسين، خاصة الفتيات والسيدات، الحصول على جسم مثالي، وأنيق وممشوق القوام، حتى تصبح كعارضات الأزياء الشهيرات اللواتي يعتبرن ممن يتمتعن بشكل جذاب ولائق، ويتمنين أن يصبح مثلهن، ما يجعل البعض ينساق وراء العروض المختلفة التي تُقدم منتجات تقلل من الوزن في وقت قياسي، وتكون بأسعار في المتناول، لكنهم يدخلون في مشاكل كثيرة ربما تصل للوفاة.

أخصائية التغذية العلاجية، ريهام العراقي، تحدثت عن أضرار أدوية زيادة معدلات حرق الدهون، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»»، إذ تقول: «بعض من الأدوية لابد من البعد عنها، وأنواع أخرى تفيد الجسم، هناك بعض الأشخاص يبحثون على مواقع الانترنت، أو يأخذون توصيات من الأطباء أو من الأقارب أو من بعض الإعلانات عن المنتجات التي تقلل من زيادة الوزن، في أقل وقت ممكن، هناك بعض الشركات التي تزعم بأن تلك المنتجات تحتوي على أعشاب طبيعية، معظم الأدوية بعضها غير مرخصة من قبل هيئة الأغذية والدواء، ولا تباع في الصيدليات بشكل قانوني، كونها تحتوي على منتجات محرمة دوليا واتمنعت في أمريكا ومصر».

أضرار أدوية زيادة معدلات الحرق

وفيما يخص المشاكل التي تنتج عن استخدام الأدوية والمنتجات مجهولة المصدر، قالت ريهام العراقي:«وبعد الامتناع عن تناولها تتسبب في الاكتئاب واضطراب في الذاكرة ومشاكل في الجهاز العصبي، فضلت عن الآرق وعدم النوم بانتظام، بجانب زيادة في الوزن بمعدل أكثر مما كان عليه الوزن من قبل، في شهر».

أضرار منتجات التخسيس وفقدان الوزن

كما تحدثت أخصائية التغذية ريهام العراقي، عن أضرار أدوية زيادة معدلات حرق الدهون، إذ تضيف: «يمكن أن تؤثر الأدوية على الضغط وزيادة الكوليسترول، ويمكن أن يفقد الشخص الحياة وتؤدي للوفاة، الناس بياخدوا الأدوية مجهولة المصدر والهوية ومكوناتها وكيفية الاستخدام، الناس بتستسهل وبياخدوا منتجات بتضر بالصحة، المادة الموجودة في المنتجات بتشتغل على الجهاز العصبي، تجعل الشخص يقلل من كمية الطعام، فضلا عن وجود جرعة كفايين زائدة عن الحد، أغلبهم لا يُباع في الصيدليات كونهم غير مرخصين».

«أدوية السكري للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن»، نوهت أخصائية التغذية، إلى لجوء البعض إلى استخدام أدوية السكري لفقدان الوزن وما ينتج عنه الاصابة بالسكري، إذ تقول: «مينفعش أخد الأدوية طول ما الشخص سليم، لانها تساعد في حرق النشويات، وضبط الإنسولين ولكنها تعمل على خلل في فرز الهرمون، سواء الأدوية أو حقن الأنسولين، مينفعش بني أدم سليم ياخدها في التخسيس».