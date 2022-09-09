الامارات | نيران مستعرة تلتهم أشجاراً في كاليفورنيا.. وتحوّل بعضها لـ "مَشاهِد سينمائية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد أقرب للمبالغات السينمائية نشرت وكالة "أسوشيتيد برس" صورة لإحدى الشجرات وهي مضاءة كشجرة الاحتفال بأعياد الميلاد، لكن الحقيقة أن الشجرة كانت تحترق فعلا تحت وطأة النيران المستعرة، التي التهمتها بالكامل، فيما تطاير منها شرر وقطع متوهجة.

ويرجع أصل الصورة إلى حريق الغابات المشتعل الآن بالقرب من مدينة هيميت في مقاطعة ريفرساي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ ما أجبر مئات السكان على الفرار وسط موجة حر شديدة اجتاحت المنطقة.

واشتعل الحريق قبل يومين في المنطقة، وانتشر سريعاً فوق الغطاء النباتي الجاف في جنوب كاليفورنيا ليقضى على نحو 9 آلاف فدان من الأراضي، واحتراق عدد من المباني، فيما تسبب في مقتل شخصين، وإصابة شخص، كما أدى إلى إجلاء المئات من منازلهم، فضلاً عن صدور أوامر بإجلاء آلاف المنازل الأخرى.

ويأتي هذا الحريق سريع الانتشار في الوقت الذي تشتد فيه حرارة كاليفورنيا، وعددٌ من الولايات على الساحل الغربي، حيث ترزح المنطقة تحت موجة حر قاسية، فقد سجلت مدينة هيميت التي يقع فيها الحريق نحو 41 درجة مئوية.

وأدت سرعة الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة إلى الفشل في احتواء الحريق بصورة كلية، فقد تم احتواؤه بنسبة 5% فقط، في ظل محاولات كثيفة للسيطرة على النيران المستعرة.

وأعلنت السلطات المحلية عن غلق المدارس في مدينة هيميت؛ بسبب استمرار الحريق، مشيرة إلى أنها ستظل مغلقة "حتى إشعار آخر".