بشريحة معدنية.. إعادة بناء عظمة العين لمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ -

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد عضو تجمع حائل الصحي في السعودية، من إعادة بناء عظمة العين لمريض كان يشكو من ازدواجية الرؤية وصعوبة في حركة العين.

ووفق وكالة أنباء السعودية (واس)، تبيّن بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض وجود كسر في عظمة قاع العين واحتباس لعضلة العين السفلية.

وأشارت إلى إجراء عملية جراحية للمريض بتحرير عضلة العين وإعادة بناء عظمة قاع العين من خلال شريحة معدنية.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟