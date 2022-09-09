فوائد زيت جوز الهند لـ الشعر الكيرلي.. «يفك التشابك والعقد ويرطبه بعمق»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد الحفاظ على شعر صحي أمرًا صعبًا، خاصة للشعر المجعد لأنه قد يجذب الأوساخ الزائدة والشحوم والعرق، لذلك يمكنك استخدام زيت جوز الهند للشعر المجعد أو الكيرلي لأنه يقوي الجذور، ويرطب الخيوط، ويحافظ على صحة الشعر، وفيما يلي فوائد زيت جوز الهند للشعر الكيرلي للحصول على تجعيد شعر كثيف وجميل.

ما هو زيت جوز الهند؟

زيت جوز الهند، يستخرج من اللب الأبيض لجوز الهند في الشمس ويُضغط لاستخراج زيت جوز الهند الغني بالدهون المشبعة وغير المشبعة، يتأكسد الزيت ببطء ويمكن تخزينه لمدة 6 أشهر عند 24 درجة مئوية دون أن يفسد.

فوائد زيت جوز الهند للشعر المجعد والكيرلي.. أولخا فك التشابك

يصبح الشعر المجعد خشنًا ومتشابكًا بسهولة، وهذا الشعر أيضًا أضعف بشكل طبيعي من الشعر الأملس، ويضيف استخدام زيت جوز الهند الفاتر انزلاقًا إلى فروة الشعر، مما يجعل عملية فك تشابك الشعر سهلة وأقل إيلامًا.

يرطب الشعر الخشن والمجعد

يتميز الزيت بخصائص ترطيب ممتازة بفضل الدهون المشبعة وغير المشبعة، يرطب الشعر المجعد ويقلل من التجعد والجفاف والخشونة، ويضيف لمعانًا وتحديدًا للشعر.

يوفر ترطيبًا عميقًا

يعمل زيت جوز الهند أيضًا على ترطيب شعرك بعمق عندما تتركه لمدة 30 إلى 45 دقيقة، غسل الزيت بعد ذلك بشامبو للشعر المجعد سيجعل شعرك ناعمًا ولامعًا.

يحسن قوة شد الشعر

قد يؤدي التمشيط والتصفيف وفك تشابك شعرك إلى التكسر، يمكن أن يساعد دهن زيت جوز الهند الدافئ بانتظام على تحسين قوة شد الشعر، كما يمكن أن يقلل من تساقط الشعر بسبب تكسر الشعر.

يقلل من تلف الشعر

قد يؤدي استخدام الكثير من المنتجات وعلاجات الشعر والعناية غير الكافية بالشعر إلى إتلاف تجعيد الشعر بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي وضع زيت جوز الهند على شعرك إلى منع هذا الضرر، وتساعد خصائصه المرطبة على استعادة لمعان الشعر وتنعيم قوامه.