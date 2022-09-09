فيديو متداول.. 4 نمور ترضع من كلبة فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطت مشاهده في حديقة حيوانات ماريوبول، تظهر كلبة من نوع "جيرمن شيبرد" وهي ترضع 4 أشبال من النمور حديثي الولادة.

وحسب المعلومات، فقد أنجبت أنثى نمر أربعة أشبال لكنها رفضت تربيتهم. فتولت الكلبة دور الأم.

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