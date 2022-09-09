فيديو.. أنثى فيل تحمي ابنها من الاقتراب من السياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

حب الأم لطفلها لا مثيل له، ولا يقتصر هذا الشعور على البشر فحسب، بل هو نفسه تمامًا عند الحيوانات من جميع الأنواع.

انتشر مقطع فيديو لفيلة تحمي صغارها من التجول بالقرب من الزائرين والسياح في حديقة وطنية، كما أورد موقع "indiatimes".

في الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة، شوهدت الأم الفيل والطفل يعبران الطريق عندما كان السائحون ينتظرون لرؤيتهما، فركض نحو السياح ولكن الأم منعته من الاقتراب من مشاهدتهم أو لمسهم، وسرعان ما قامت الأم بسحب طفلها بعيدًا عن الزوار وحمايته بجذعها.

وكتب على الفيديو "أم الفيل تمنع طفلها من الاقتراب من السائحين"، حيث حصد الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة وأطنان من التعليقات.

علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو: "إنهم يعيشون حياتهم فقط وهم يمشون ويأكلون، ربما يرى الفيل الصغير البشر لأول مرة، لذا أصبح فضوليًا لأن الأفيال ذكية جدا، لكن الأم الأكثر خبرة أوقفته لأنها رأت المزيد عن هذا العالم أكثر من هذا الصغير".

وجاءت تعليقات أخر على الفيديو كالآتي: "حزين للغاية، لكنهم تعلموا ألا يثقوا في البشر، هذا خطأنا بالكامل"، مستخدم ثالث قال "هذا هو ما يفعله الآباء، تعليم الصغار مخاطر الحياة، ابتعد عن البشر بأي ثمن"، "يتم تعليمك مبكرًا ألا تثق بالبشر. التربية الجيدة هناك".

في وقت سابق، انتشر مقطع فيديو يظهر لأنثى فيل وهي تنقذ طفلها من الغرق، يُظهر المقطع قطيع من الأفيال يعبر نهرًا للذهاب إلى الغابة، وتتوقف أم في مساراتها لمساعدة طفلها الذي يكافح في الماء.

ويمكن رؤية الفيل الصغير يتأرجح بسبب التيار القوي للماء ويكاد يحمله بعيدًا، يتوقف ماما الفيل على الفور ويلاحق طفلها ويمسك بجذعها.

تخرج كل من الأم وطفلها من النهر وينتقلون إلى الغابة حيث ينتظرهم بقية القطيع، شارك هذا الفيديو ضابط خدمة الغابات الهندي باروين كسوان.

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