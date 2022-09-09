باحثة مصرية تعيش في أوروبا: نفسي أرفع علم بلدي في كل دول العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة ريهام محمد، أستاذ الفيزياء النووية في جامعة حلوان، والباحثة المقيمة بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «سيرن»، إنها من أسرة بسيطة لأب موظف بالمعاش وأم ربة منزل، متابعة: «والدتي ووالدتي اهتموا جدًا بالتعليم وخيرونا نكمل في المجال اللى بنحبه ودعمونا للسفر والتعلم واستكمال الدراسة في أي تخصص».

تمثيل مصر في المعهد القومي الإيطالي للفيزياء النووية

وقالت الباحثة المصرية التي لم تتجاوز الـ33 عامًا بعد، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC» إنها تفخر بتمثيل مصر في المعهد القومي الإيطالي للفيزياء النووية، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «سيرن»، وتتمني أن تحقق مزيدًا من النجاحات وترفع العلم المصري في كل بلاد العالم.

البداية من جامعة حلوان

وأشارت إلى أن عملها في قسم الفيزياء بجامعة حلوان كان له دور كبير في تشكيل معارفها وتجربتها في الفيزياء، موضحة: «جامعة حلوان بها معامل تنقل محاكاة لما يحدث في المحطات الدولية، والعلاقات العلمية مع مصر مستمرة ومتزايدة مع كل بلاد العالم».

نصيحة الباحثة لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت، أنها تمثل مصر وتفخر بذلك وتطمح لأن تكون من العلماء الناجحين، موجهة نصيحة لطلاب الثانوية العامة قائلة: «أنا مجموعي في الثانوية كان 90% ومدخلتش هندسة، وكملت وعملت اللى بحبه والحمد لله ربنا كرمني، ودي رسالة لكل طالب في مصر إنه يجتهد ويسعي ويعمل اللى عليه، وهيوصل في يوم من الأيام».