ما هو الفرق بين هشاشة العظام وأمراض الروماتيزم عند السيدات؟.. طبيبة ترد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تواجه الكثير من النساء آلامًا يمكن الخلط في تشخيصها مع أمراض أخرى نتيجة لتشابه الأعراض الخاصة بها، خاصة الآلام التي تحدث في المفاصل، ويصبحن غير قادرات على تحملها، ما يصعب التعامل معها، ويبحثن عن طرق كثيرة للتخلص منها، ومعرفة أسباب الإصابة بها وطرق العلاج، من خلال استشارة الأخصائين والمتخصصين.

الدكتورة الشيماء عويلة، استشاري الروماتيزم وأمراض المفاصل، تحدثت عن الفرق بين هشاشة العظام والروماتيزم، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، إذ تقول: «الروماتيزم معناه مفاصل متألمة، ألم المفاصل بيكون العرض الأولي، أو عرض يحدث للمريض بكشف عن وجود اضطراب في المفصل هو الألم، إما أن يكون مؤقت أو دائم، إما أن يكون ناتج عن التواء أو خبطة وممكن يكون الألم في المفصل مزمن يعني مصاحب المريض طول رحلة الحياة، وأحيانًا يحدث مع الأمراض الروماتيزمية مثل الروماتويد المفصلي».

الفرق بين هشاشة العظام والروماتيزم

وأضافت «عويلة»: «هشاشة العظام في الأساس مرض صامت، في البداية مفيش شكوى ولا أعراض ومع تقدم السن وتطور الحالة بيحصل إن كتلة وسمك العظم بيقل مع مرور الوقت، ومع تقدم سن المريضة يبدأ يظهر العرض أي الألم ولكن في وقت متأخر، بخلاف الروماتيزم، هنا الألم بيكون عرض متأخر حينما يفقد العظم جزء من سمكه وكثافته وبالتالي يحدث الألم الذي بيكون في أسفل الظهر وفقرات العمود الفقري المواجهة للقفص الصدري».

أمراض الروماتيزم وأعراض هشاشة العظام

«الشكوى والأعراض بتحدد نوع المرض»، بهذه العبارة واصلت استشاري الروماتيزم وأمراض المفاصل، في الحديث عن أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام، إذ تقول: «طبيب الروماتيزم يبدأ في فحص الحالة ومن ثم يبدأ في معرفة مدة الألم وما نتج عنه، هل إجهاد أم حركة خطأ أو التواء، وهل سيكون مؤقت أم دائم وهل يمكن علاجه بالأدوية، لكن في حالة إذا كان مزمن، وحينها يكون مدة الألم أكثر من 3 أشهر في الجسم يبدأ طبيب الروماتيزم والمناعة في تصنيف الألم المزمن في مكان تواجده، 90% من حالات الهشاشة تحدث في سن كبير، بعد انقطاع الطمث في السيدات، أما الروماتيزمية تحدث في سن صغير من 25 إلى 50 عامًا».