طفل يذهب إلى المدرسة بمسدس والده.. والشرطة تقبض على ولي الأمر- اعرف القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

في حادث غريب، قال مسؤولون إن طفلاً في الرابعة من عمره أخذ مسدسًا محملاً بالرصاص الحي إلى مدرسته الابتدائية في جنوب تكساس الأمريكية، حيث تبين بعد ذلك أن السلاح يمتلكه لوالدي الطفل.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إنه تحفظت على المسدس من الطالب، ولكن لم يذكر مسؤولو الشرطة والمدرسة كيف تم اكتشاف السلاح، وفق ما أورد موقع "cnn".

وتوجهت الشرطة إلى منزل الطفل بعد ذلك وتعرفوا على مالك السلاح، وهو والده البالغ من العمر 30 عامًا، حيث تم إلقاء القبض عليه واعتقاله، بتهمة ترك سلاح ناري في متناول طفل، والتخلي عن طفل أو تعريضه للخطر، حيث قالت الشرطة إن الإدانة بالتهمة الأخيرة تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

يأتي هذا الحادث مع تصاعد العام الدراسي الجديد في معظم أنحاء الولايات المتحدة، حيث يشعر الآباء والطلاب والمسؤولون الحكوميون بالقلق من إطلاق النار الجماعي الذي أسفر عن مقتل 19 طالبًا في الصف الرابع ومعلمين اثنين في مايو في أوفالدي، تكساس في وقتٍ سابق.

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