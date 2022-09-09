توقعات الأبراج اليوم 9-9: سحر وتألق لـ الجوزاء ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

- برج الحمل:

مهنيًا واجتماعيًا: اليوم مناسب لتنمية مشاريعك، والالتقاء بأشخاص يدعمونك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيًا واجتماعيًا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تعبر عن مشاعرك وعن نفسك بحرية، وتقترب ممن تحب.

- برج الثور:

مهنيًا واجتماعيًا: القمر في وضع معاكس، يجب أن تكون مرنا، وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

عاطفيًا وعائليًا: اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

- برج الجوزاء:

مهنيًا واجتماعيًا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار وتبدو حاضر الذهن.

عاطفيا: رغم التشوش، المريخ في برجك يمنحك سحرًا وتألقًا، وتتحدث ببراعة وطلاقة.

- برج السرطان:

مهنيًا وماليًا: تخطط جيدًا لمستقبلك، واليوم مناسب للبيع والشراء، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيًا واجتماعيًا: ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة والدبلوماسية في تعاملك مع من تحب.

- برج الأسد:

مهنيًا واجتماعيًا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك وتجنب الخلافات مع زملائك.

عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا، يمكنك كسب قلب شريكك بالأسلوب اللين.

- برج العذراء:

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: اليوم تتحمل مسئولياتك بصدر رحب، وتستطيع أن توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

- برج الميزان:

مهنيًا واجتماعيًا: الوضع الفلكي يمنحك حماسًا في العمل ويساعدك على عرض آرائك اليوم بدبلوماسية ووضوح، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيًا وعائليًا: القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

- برج العقرب:

مهنيًا وماليًا: القمر وزحل في وضع معاكس لبرجك، ما يتسبب في حدوث أزمة مالية أو مهنية.

عاطفيًا واجتماعيًا: قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين، كن هادئًا.

- برج القوس:

مهنيًا وماليًا: رغم التشوش، عطارد في منزل الأصدقاء يمدك بأفكار إيجابية في عملك، فقط انتبه لحقوقك المالية.

عاطفيًا واجتماعيًا: تقضي أوقاتًا ممتعةً مع الأحباب وشريك الحياة.

- برج الجدي:

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشتت، وعليك بدراسة الزوايا المختلفة لكل أمر أو مهمة تشغلك، واعتنِ بحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: قد تتمكن من الوصول لمعلومات تفيد علاقتك بمن حولك، فقط راجع أفكارك لتحسن التصرف.

- برج الدلو:

مهنيًا وعائليًا: القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة والنشاط، وتقوم بمهامك جيدًا.

عاطفيًا واجتماعيًا: عطارد بمنزل الحظ يمنحك حضورا وشعورا بالثقة وبالسلام النفسي وتبدو جذابًا في عيون الجنس الآخر.

- برج الحوت:

مهنيًا واجتماعيًا: الوقت مناسبا للتأمل ولمراجعة النفس، فقط كن متحفظًا ولا تعلن خططك وأفكارك، وانتبه لحقوقك.

عاطفيًا: رغم الخلافات والتشوش، تقترب بذكاء ممن تحب وتحسن التصرف.

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