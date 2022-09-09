تحليل شخصية الملكة إليزابيث من خلال برجها الفلكي: مرنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

غيّب الموت الملكة بريطانيا الثانية أطول ملوك بريطانيا بقاءً في الحكم، مساء اليوم الخميس، عن عمر 96 عامًا.

والملكة إليزابيث الثانية المولودة في الحادي والعشرين من أبريل عام 1926، والتي ظلّت طيلة الـ70 عامًا على عرش بريطانيا، هزّت العالم برحيلها، إذ كانت تتسم بالذكاء والدهاء، وهو أبرز ما يتميز به مواليد برج الثور، برج الملكة الراحلة.

هنا تحليل شخصية للملكة إليزابيث أبرز مواليد برج الثور، وفقاً لعلم الأبراج والفلك، حسب ما ذكر موقع "express".

- برج الثور ذكي وطموح وجدير بالثقة.

عانت العائلة المالكة من العديد من الأزمات، لكن الملكة ظلت ركيزة من ركائز الاستقرار من خلالها جميعًا، فهي قائد حقيقي.

- يغيرون تفكيرهم فقط إذا كان هناك ما يستدعي

أمضت الملكة سبعة عقود على العرش، لذلك ليس من الغريب أن يشتهر برج الثور بأن أصحابه يعشقون العمل ويتفانون فيه.

فالملكة إليزابيث مكرسة لشعبها ومتفانية ومثابرة، حيث لا يخشى مواليد الثور أبدًا أن يشمر الأكمام ويذهب إلى العمل، ويسهر طوال الليل لإنجاز المهام.

بالنسبة لآفاق برج الثور الرومانسية، كانت الملكة متزوجة من الأمير فيليب لما يزيد قليلاً عن 73 عامًا، حيث عندما يتعلق الأمر بالحب، فإن مواليد برج الثور هم الأكثر صدقاً، وهذا هو السبب في أن الموعد الأول مع الثور قد يشبه مقابلة عمل.

ويعد شعار برج الثور هو "لا شيء يستحق العناء يأتي بسهولة"، يناسب الملكة بشكل لا يصدق، ووفقًا لعلم التنجيم، فإن السلاح السري لمواليد هذا البرج هو قوة إرادتهم وعزمهم على إنجاز الأمور بغض النظر عن الظروف.