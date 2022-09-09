الامارات | الغداء أحلى في الصيف وسط أجواء «أمازونيكو» دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحلو استراحة الغداء خارج المكتب في مطعم «أمازونيكو» في مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلق قائمة غداء عمل جديدة تحمل اسم «Menu Ejecutivo» وتشمل ثلاثة أو أربعة أطباق محدّدة محضّرة من أجود المكوّنات من أميركا اللاتينية. تتوافر قائمة الغداء الجديدة داخل المطعم من الإثنين إلى الجمعة بين الساعة 12 ظهراً والثالثة بعد الظهر، وتصطحب الضيوف في رحلة إلى غابة الأمازون.

وتبدأ القائمة مع تشكيلة من المأكولات الخفيفة النيئة والمنعشة، من طبقCausa de Bonito مع البطاطا الصفراء والبطاطا الحلوة والتونة البيضاء والأفوكادو، إلى طبق ترتر لحم البقر. أمّا طبق Sandia & Palmito فيسلّط الضوء على البطيخ ولبّ النخيل من الأمازون مع الشمرة المخلّلة وصلصة البيستو. كما سيروق لعشّاق السمك طبق Langostinos Melosos، وهو عبارة عن القريدس المقلي المقرمش مع الثوم والزنجبيل وصلصة الفستق المزيّن بالمانغا.

ويُمكن للضيوف الاختيار من بين تشكيلة من المقبّلات، من طبق Arepa de Aji de Gallina المحبوب في البيرو إلى طبق Empanada de Zapallo مع اليقطين المحمّر والذرة وفطر شيتاكي وصلصة التشيلي والفستق وزيت الكمأة.