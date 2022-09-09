الامارات | «الدعوة عامة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الدعوة عامة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدّة: ساعة و35 دقيقة
النوع: كوميديا
القصّة: معتز شاب مستهتر.. تشغله حياته الخاصة والأصدقاء عن الاهتمام بوالدته التي تعيش معه بعد وفاة أبيه، ما يغضبها حتى تدعو عليه وتذهب لأداء العمرة، فتنقلب حياته رأساً على عقب، خصوصاً بعد أن يقع في طريق وليد وهنا اللذين يقومان بابتزاز الناس.
إخراج: وائل فرج.
تمثيل: محمد عبدالرحمن وأحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد وسوسن بدر.
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