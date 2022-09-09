الامارات | «جو آند ذا جوس» تفتتح متجرين جديدين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «جو آند ذا جوس»، علامة العصائر الدانماركية المرموقة، عن افتتاح متجرين جديدين في دبي، لتتيح لسكان الإمارة الاستمتاع بأصناف القهوة والميلك شيك والعصائر والسندويشات المميزة. ويضم المتجر البارز في حي التصميم بدبي 154 طاولة تتوزع على مساحة جلوس داخلية وتراس خارجي يوفر إطلالات رائعة على برج خليفة.

وتشتهر علامة «جو آند ذا جوس» بثقافتها الشمولية التي تنسجم مع المجتمع بصورةٍ قوية، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال التصاميم الداخلية لمتاجرها في الإمارات، المستوحاة من مفهوم نمط الحياة الكلاسيكية الخاص بالعلامة، ما يمنح الضيوف بيئة راقية ومفعمة بالحيوية توفر لهم فرصة اللقاء وتناول الطعام والاستمتاع بالحياة.

وتقدم العلامة قائمة طعام واسعة تضم مجموعة كاملة من خيارات الأطعمة الصحية والعصائر الطازجة المعدّة حسب الطلب، مع الالتزام بالجودة العالية والمكونات المستدامة. وتتضمن أصناف الميلك شيك الخاصة بالعلامة «باور شيك»، المُحضر من الفراولة والموز وحليب الفانيلا، إلى جانب أربعة أصناف من الميلك شيك النباتي، مثل بلو ماجيك الشهير، الذي يتكون من السبيرولينا الزرقاء والأفوكادو والبروتين والتمر والليمون والشوفان وجوز الهند.