الامارات | «إيدول».. عطر يفيض بقوة النساء الرائدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ إطلاق عطر Idôle في عام 2019، استقى وحيه من أبرز الشخصيّات القوية التي أحدثت تغييراً جذرياً في المجتمع المعاصر، ليعيد صياغة القواعد في عالم صناعة العطور. ويعكس هذا العبق المتميّز الزمن الحاضر الذي شهد على نشأته، بحيث يحتفي بمنظور النجاح الجديد الذي حققته النساء القياديات في عصرنا الحالي، ما يفسّر القوة الواضحة التي يفيض بها عطر Idôle، هو الذي يواكب الزخم الملفت الذي تحققه المرأة التي ترسم بأناملها ملامح عالم الغد.

وإذا بعلامة Lancôme تخطّ فصلاً جديداً من حكاية عطر Idôle في عام 2022، مع ابتكار توليفة آسرة تؤكّد عبرها التزامها بمفهوم الاستدامة وتعكس فيها أعمق تطلّعات عصرنا.

يعبق عطر Idôle Eau de Parfum Nectar بنفحات الورد والفانيلا المستقدمة من مصادر مستدامة، لتتجلّى رؤية Lancôme الصديقة للبيئة للجمال في قلب هذا العطر الآسر. ويتلاقى هذان المكوّنان مع عبير الفشار المذهل، ما يضفي رائحة استثنائية من شأنها أن تحوّل هذا العطر الجديد النابض بنفحات شهية إلى عطر لا يُقاوم يكتنفه الغموض، ويعكس البدايات الجديدة.

يتجاوز عطرIdôle Eau de Parfum Nectar طبيعته الفواحة، ليجسّد بين نفحاته المعتقدات الثابتة التي تتمسّك بها علامة Lancôme وتتشاركها مع نساء عصرنا الحديث.