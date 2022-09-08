آخر ظهور للملكة إليزابيث قبل وفاتها.. استندت على عكاز وعانت من كدمة باليد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

آخر ظهور الملكة اليزابيث، واحدة من أكثر الكلمات بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنصات البحث عبر الإنترنت، وذلك بعدما أعلن قصر باكنجهام الملكي، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بعد معاناتها مع أمراض الشيخوخة، التي انتهت بوضعها لساعات تحت الملاحظة الطبية، قبل إعلان وفاتها.

عمر الملكة اليزابيث

ولفظت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء اليوم، أنفاسها الأخيرة عن عمر ناهز 97 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة.

آخر ظهور الملكة اليزابيث

وفور إعلان خبر وفاة الملكة إليزابيث، بات الرواد يبحثون عن آخر ظهور لها، وكيف بدت بنحافة شديدة وإرهاق واضح نوه عن سوء حالتها الصحية.

ويعد آخر ظهور للملكة إليزابيث، كان أول أمس الثلاثاء، على خلفية استقبالها ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا للتقاليد البريطانية.

واستندت «إليزابيث» على عصا أثناء قبولها تولي رئيس الوزراء الجديدة، كما أحدثت الملكة حينها قلق من حولها، بعدما ظهر على يديها كدمة زرقاء داكنة على اليد اليمنى، ما أُثير القلق والمخاوف حولها.

حالة الملكة إليزابيث قبل الوفاة

الحدير بالذكر، أن أطباء قصر باكنجهام الملكي، أعربوا عن قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، إذ قرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية بمكان إقامتها في بالمورال، وعلى الفور بدأ يتوافد أفراد العائلة الملكية في المملكة المتحدة، منذ الصباح، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية، قبل إعلان وفاتها.