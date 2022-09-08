أستاذ أمراض جلدية تكشف أسباب الشيب المبكر للشعر.. منها الضغط النفسي

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، إن العلم لم يتوصل بعد لعقاقير تساعد على عدم إصابة الشعر بالشيب، موضحة أن الأمر مازال في إطار الدراسات البحثية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن العامل الأساسي في ظهور الشيب هو العامل الوراثي، إذ يوجد عائلات كاملة تظهر علامات الشيب عندها في مرحلة مبكرة عن غيرها، موضحة أن بعض العائلات تظهر علامات شيب الرأس في عمر 10 سنوات سواء للبنات أو للبنين، وعلى عمر 20 عاما يصبح شعرهم كله باللون الأبيض.

أبرز أسباب إصابة الشعر بالشيب

أوضحت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، أن التوتر العصبي والصدمات المفاجئة تؤثر على إصابة الشعر بالشيب، مسترشدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قالَ: قالَ أَبُو بَكْر، رضي الله عنه: يَا رَسُولَ الله قَدْ شِبْتَ. قالَ:شَيّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالمُرْسَلاَتُ، وعَمّ يَتَسَاءَلُونَ، وإِذَا الشّمْسُ كُوّرَتْ.

القصة الشهيرة لشيب رأس ماري أنطوينت

وأشارت إلى أن القصة الشهيرة لماري أنطونيت عند محبسها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، وكذلك البدء في قتل أخواتها تباعًا أمام أعينها، جعل شعرها يصاب بالشيب باليوم التالي، مؤكدة أن الضغوط العصبية المفاجئة لها دور أساسي في شيب الرأس.