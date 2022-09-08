الامارات | فوضى وتدافع وعراك في دمشق بسبب هاني شاكر.. صور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أروقة دار أوبرا دمشق الخميس فوضى عارمة تخللتها مشاهد عراك وتدافع بين الحاضرين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح لشراء تذاكر حفلة من المقرر أن يحييها الفنان المصري هاني شاكر الأسبوع المقبل، على ما أظهرت لقطات عرضتها صفحات سورية عبر الشبكات الاجتماعية.

ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل صوراً وفيديوهات تُظهر شجاراً بالأيدي وتدافعاً لعشرات المتجمعين على شباك التذاكر بعد أن انكسر الباب الخارجي جراء قوة التدافع.

وقال رجل في لقاء مصوّر مع صحيفة "الوطن" المحلية "جئتُ منذ الساعة الثانية عشر ليلاً، ونمتُ في سيارتي لأكون أول الواصلين صباحاً". وأضاف "بقينا أربع ساعات واقفين على الباب قبل أن ينكسر وتعم الفوضى".

وقالت سيدة لم تخف ملامح السعادة على وجهها "جئتُ عند الساعة السابعة صباحاً وحصلتُ على تذكرة بصعوبة".

وأعلنت دار أوبرا دمشق، عن بدء إعلان تذاكر الحفلة منذ صباح الخميس في تمام العاشرة، إلا أن العشرات تجمهروا مع ساعات الصباح الأولى لشراء التذاكر.

وأعلنت الدار في وقت لاحق عن حفلة ثانية للمغني المصري، "نظراً للإقبال الكبير" على الحلفة الأولى المقررة في 15 سبتمبر.