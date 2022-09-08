ما السر وراء الإحساس بألم جسدي حقيقي أثناء الحلم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رويدا أشرف

ليس سرا أن الأحلام يمكن أن تكون غريبة ومربكة، فغالبًا ما تمتلئ بشخصيات غريبة وخطوط حبكة غير متماسكة يصعب فهمها عند الاستيقاظ.

ومع ذلك، فإن ما نحلم به بالضبط هو أيضًا صدفة، قد يكون لدى بعض الأشخاص أحلام سعيدة حول التجارب السخيفة والإيجابية، بينما قد يكون لدى البعض الآخر كوابيس حول مواقف أكثر إيلامًا، مثل التعرض للهجوم أو التعذيب، ولكن هل من الممكن أن تشعر بهذا خلال أحلامك؟

على الرغم من أنه لا يعرف الكثير عن طبيعة الألم في الأحلام، فإنه يظل معقدًا، وبينما يتفق معظم الخبراء على أنه يمكنك الشعور بالألم أثناء حلمك، سواء كان حقيقيًا أو متصورًا، فهذه قصة مختلفة، ومع ذلك، فإن الفرق بين هذين الأمرين يعود إلى الطريقة التي يعالج بها الجسم الألم، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

تشعر بالألم في أحلامك:

تشير الأبحاث إلى أنه من الممكن أن تشعر بالألم في أحلامك، وفقًا لدراسة نُشرت عام 2017 في مجلة Open Pain Journal، تحدث أحاسيس الألم في نحو 1٪ من أحلام الأشخاص الأصحاء وفي 30٪ من الأشخاص الذين يعانون من آلام حادة وشديدة.

وأجرى الباحثون في الدراسة استبيانًا على 100 مريض يعانون من آلام أسفل الظهر و270 مريضًا سليمًا لا يعانون من آلام الظهر، وأفاد المستجيبون الذين يعانون من الألم المزمن بأنهم يشعرون بأحاسيس الألم في الأحلام بشكل متكرر أكثر من نظرائهم الأصحاء، ويميلون أيضًا إلى تجربة المزيد من الأحلام التي كانت سلبية.

ووجدت نتائج الدراسة أن المرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة أفادوا بأنهم يعانون من آلام الأحلام التي استمرت في حالة اليقظة.

وقال مؤلفو الدراسة إن الشعور بالألم في أحلامك قد يكون نتيجة لتجربة ألم جسدي حقيقي لدى الأشخاص الذين يعانون من ألم مزمن، في حين أن الألم في أحلام الأشخاص الأكثر صحة قد يكون نتيجة لتذكر ذكريات مؤلمة، حيث كتب المؤلفون: "يجب أن توضح الأبحاث المستقبلية كيفية معالجة الألم أثناء النوم".

وفقًا لإيرين وامسلي الأستاذة المساعدة في علم النفس بجامعة فورمان الأمريكية، فإن معرفة ما إذا كان الألم الذي تشعر به في الأحلام حقيقيًا أم في رأسك فقط ليس بالبساطة التي قد تتصورها.

وأضافت: حتى الألم الفعلي "هو نوع من كل شيء في رأسك"، عندما تكون واعيًا، فإن تجربتك مع الألم مرتبطة بالنشاط العصبي في مناطق القشرة الدماغية المسؤولة عن إدراك الألم، والتي يتم تحفيزها عن طريق تنشيط مستقبلات الألم في جهازك العصبي، هذا يعني أنه إذا سقطت وأذيت ساقك ، فإن الألم الذي تشعر به من هذا الخريف يكون محسوسًا في عقلك، وليس ساقك".

ومع ذلك، عندما تحلم، لا توجد محفزات خارجية لإثارة هذا الشعور بالألم، ويتم الشعور به على أي حال لأن المناطق الحسية في دماغك تنشط حتى أثناء نومك.

وتابع وامسلي: هذا هو السبب في أنه أثناء الحلم يمكنك "الرؤية" دون إدخال بصري فعلي لشبكية العين، و"سماع" بدون موجات صوتية فعلية تضرب الأذن"، وفي الواقع، وجدت الأبحاث أن النشاط العصبي المرتبط بتجربة الألم في أحلامك يمكن أن يكون متطابقًا تقريبًا مع النشاط المرتبط باليقظة، الفرق الوحيد هو أنك لا تواجه أي أذى جسدي في أحلامك إلا إذا تعرض جسمك لإصابة أثناء نومك.

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