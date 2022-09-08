اختطاف وتعذيب فتاة داخل تابوت لمدة 7 سنوات.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرضت فتاة أمريكية تدعى كولين ستان للحبس في تابوت خشبي لمدة سبع سنوات على يد رجل اختطفها وعذبها واغتصبها عام 1977، وقد تحدثت موخرا عن محنتها في مقابلة مع مجلة "بيبولز".

وقالت كولين إن بداية القصة عندما ركبت السيارة مع زوجين شابين يدعى كاميرون وجانيس هوكرعام 1977 عندما كانت تبلغ من العمر 20 عاما، لحضور حفل عيد ميلاد صديقتها في أوريغون.

واعتقدت أنها محظوظة لأنها عثرت عليهم في الطريق، ولكن بعد ساعة من الرحلة وجدت نفسها مهددة بسكين من كاميرون الذي كمم فمها وربط يديها وحبسها في صندوق، وفق ما أوضح موقع "deccanchronicle" وصحيفة "dailymail".

وقالت "اعتقدت أنني سأموت"، ولكن ما حدث بعد ذلك كان أسوأ من الموت، حيث تم اصطحاب كولين إلى منزل الزوجين في ريد بلاف بـ كاليفورنيا، وتم حبسها في صندوق خشبي يشبه التابوت أسفل سريرهما.

وكان كاميرون يخرجها من الصندوق فقط للاعتداء عليها جنسياً أو تعذيبها.

وكان يتم حبسها في الصندوق لمدة 23 ساعة في اليوم وأجبرت على توقيع عقد وافقت فيه على أن تكون مستعبدة الجنس لكاميرون مدى الحياة.

وقبل اختطاف كولين، اعتاد كاميرون على ممارسة الجنس مع زوجته وحبه للعبودية، ولكن زوجة كاميرون اتفقت معه أن تحل محلها فتاة أخرى.

وتمكنت كولين من الهروب في عام 1984، بمساعدة زوجة كاميرون التي شهدت ضده في المحكمة.

وقررت جانيس مساعدتها بعد سبع سنوات لأن زوجها عبر عن رغبته في الزواج من كولين، بينما أفلتت جانيس من العقوبة بسبب مساعدتها وتهريبها لـ كولين، حُكم على كاميرون بالسجن 104 سنوات لجريمته الوحشية.

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