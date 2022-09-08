5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتبر تصلب الشرايين حالة خطيرة حيث تتراكم الترسبات الدهنية المكونة من الكوليسترول والدهون في جدران الشرايين وحولها.

فيما يلي خمس علامات تشير إلى أن شرايينك غير صحية ومغطاة بالدهون والكوليسترول، وفقا لموقع " eatthis".

عسر الهضم:

علامة على انسداد الشرايين، ويقول جراح القلب ستيفن إل نوبل: "غالبًا ما يُنظر إلى عسر الهضم أو الشعور بالحرقان في الصدر، على أنه أحد أعراض ارتداد الحمض أو مشكلة في الجهاز الهضمي"، ومع ذلك يكون هذا الإحساس في كثير من الأحيان علامة على مرض في القلب أو نوبة قلبية لدى النساء، وتحدث الحموضة المعوية غالبًا بعد تناول وجبة ويمكن تخفيفها بمضادات الحموضة، ولكن إذا استمر الشعور بعد تناول الأدوية المضادة للحموضة، فقد يكون هذا من أعراض النوبة القلبية خاصة عند النساء، ويحدث هذا الألم بسبب عدم كفاية تدفق الدم نتيجة تصلب الشرايين، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر أثناء تناول الطعام.

آلام وضيق في الصدر:

يحذر الأطباء من أن ألم الصدر هو علامة شائعة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وعندما يتم انسداد الشرايين تمامًا، يتطور تدفق دم جديد حول الانسداد وهذا الإمداد الدموي الجديد، الذي يسمى الضمانات، لن يقدم نفس القدر الدم إلى قلبك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى نفس أعراض ألم الصدر وضيق التنفس.

التعب:

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بانسداد الشرايين من إجهاد شديد.

لذا يمكن أن يعاني الأشخاص من الإرهاق بسبب قصور القلب الناجم عن انسداد الشرايين إلى جانب صعوبة التنفس، ويعد هذا عرضًا رئيسيًا آخر لأمراض القلب لدى النساء وإذا كان القلب غير قادر على الحصول على ما يكفي من الأكسجين لأداء وظيفته، فسيبدأ القلب في العمل بجهد أكبر وهذا العبء الإضافي للقلب يؤدي إلى فرط التعب.

ضغط الدم المرتفع:

يميل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم إلى السير معًا، ولا يتسبب أحدهما في الآخر بالضرورة، ولكن يساهم كلاهما في زيادة خطر إصابة شخص ما بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ضعف الانتصاب:

الضعف الجنسي علامة على انسداد الشرايين.

ويقول جراح القلب ستيفن إل نوبل: "غالبًا ما يكون ضعف الانتصاب أحد أعراض مرض الشريان التاجي لدى الرجال، حيث يتم دعم وظيفة الانتصاب الطبيعية من خلال تدفق الدم السليم داخل وخارج القضيب وعندما يتأثر تدفق الدم إلى القضيب، يؤدي ذلك إلى ضعف الانتصاب".

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