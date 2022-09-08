أشكال لـ مانيكير الأظافر 2022.. منقط ومخطط وجالاكسي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من المفاهيم الخاطئة أن فن الأظافر يناسب الطويلة منها فقط، لكن الحجم لا يعد عائقا في إظهار جمالها عبر الرسومات المختلفة.

خلال السطور التالية، تقدم «هن» بعض تصميمات الأظافر القصيرة المثيرة للاهتمام، والتي تليق بالطويلة كذلك، مع العناية الجيدة.

أشكال جديدة للأظافر لعام 2022

المانيكير والديزاين الصحيح للأظافر تبدو أنيقة، إذا كنت تحب أن تجعل أظافرك قصيرة، لكن لا تعرف كيف تصممها بشكل مثالي.

وفيما يلي تصاميم مختلفة، إذ أن لكل فن جماله، من الفيروزي إلى القرمزي، لجعل أظافرك القصيرة جذابة، وذلك بحسب ما نشره موقع ستايل كريز المتخصص في اللايف ستايل.

كل ما تحتاجه هو 2 لون من اختيارك لـ المانيكير، وربما أكثر حسب الشكل المتاح، وكذلك يمكنك استخدام خلة ورأس دبوس، ويستخدم عادة لون واحد لطلاء الاظافر بالكامل ثم تأتي الألوان المكملة سواء الثاني أو الثالث، لعمل الشكل الذي ترغبين فيه، ولكن يجب أن تبعدي الطلاء عن بشرتك، وإنهاء وضع المانيكير بطبقة علوية مثبتة له.