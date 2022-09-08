5 طرق لـ استخدام زيت جوز الهند للشعر المجعد والكيرلي.. ماسكات طبيعية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ترطيب الشعر الكيرلي من الأمور الصعبة، إذ يحتاج لعناية خاصة يوميا تشمل ترطيبه بعمق ووضع الماسكات والزيوت للحصول على أفضل نتيجة.

قناع زيت جوز الهند

يمكن تدليك زيت جوز الهند الدافئ على تجاعيد الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع.

الطريقة

خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، سخنيها لمدة 2 إلى 3 ثوان في الميكروويف، دعيها تبرد قليلا، دلكيه بلطف على شعرك وفروة رأسك، اتركه لمدة 30 إلى 45 دقيقة، يغسل بالشامبو، ضعي بلسم الشعر المجعد.

ماسك زيت جوز الهند وزيت اللوز

يعمل زيت جوز الهند وزيت اللوز بشكل رائع لترطيب الشعر الكيرلي والجاف.

الطريقة

امزج ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز، قسمي شعرك وضعيه من الجذور إلى الأطراف، اربطي شعرك في كعكة وانتظري لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

زيت جوز الهند وعصير الليمون

عصير الليمون مفيد في علاج قشرة الرأس، ومع ذلك، فإن وضعه مباشرة على فروة رأسك يسبب تهيجًا، يمكن أن يساعد خلطها بزيت جوز الهند على تقليل الهيشان.

الطريقة

خذي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ودلكي بها فروة رأسك وخصلات شعرك، يمكنك تناول القليل من زيت جوز الهند وتدليكه على فروة رأسك، اغمسي كرة قطنية في عصير الليمون وربت عليها برفق على فروة رأسك.

اغسلي بعد 10 إلى 15 دقيقة.

زيت جوز الهند وبياض البيض

بياض البيض يحتوي على بروتين الألبومين.

يساعد على استعادة لمعان الشعر وتنعيمه دون أن يجعل الشعر دهنيًا أو جافًا.

علاوة على ذلك، فإن بياض البيض وحده لا رائحة سيئة مثل صفار البيض.

الطريقة

استخدم فاصل الصفار لفصل بياض البيض عن الصفار.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى بياض البيض واخلطيه.

قسمي شعرك وضعي المزيج على الجذور والخيوط.

اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

زيت جوز الهند والحلبة

يساعد Enugreek في تقليل تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر.

الطريقة

نقع 1 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في 3 ملاعق صغيرة من الماء طوال الليل.

استخدم نفس الماء لعمل عجينة من البذور.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى العجينة وضعيها على جذور الشعر وخيوطه.

يغسل بالشامبو بعد 20 دقيقة.