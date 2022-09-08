شمبانزي يعانق ويقبل رجل يبكي في حديقة حيوان.. ما حكايته؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لشمبانزي يواسي رجلًا حزينًا يبكي ويعانقه.

وفقًا لموقع "india"، يمكنك رؤية الشمبانزي الجميل وهو يقترب من الرجل ويتسلق على ظهره، ويقترب منه ويحتضنه، يعيد الرجل العناق، ويقبله الشمبانزي على خده، ثم يمسح دموع الرجل بإصبعه.

يعيش الشمبانزي الذي يدعي" ليمباني"، في مؤسسة Zoological Wildlife Foundation (ZWF) في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة.

واستحوذ على قلوب محبي الحيوانات في جميع أنحاء العالم، فهو نجم على الإنترنت ولديه أكثر من 700000 متابع على Instagram.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على صفحته 'limbanizwf' مع التعليق التالي: "الحب الذي يكنه ليمباني لأحبائه غير مشروط ونقي، فهو لديه قلب مليء بالتعاطف والتفاهم والدعم، لا يوجد شيء لا يمكن أن يصلحه عناق ليماني".

حصد الفيديو أكثر من 1.8 مليون مشاهدة و 174 ألف إعجاب.

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A post shared by Limbani (@limbanizwf)

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