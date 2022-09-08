رجل يشعل النار في نفسه بالخطأ أثناء أداء حركات بهلوانية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادث مؤلم، أشعل شاب النيران عن طريق الخطأ في نفسه خلال مهرجان هندوسي في ​منطقة سورات بولاية غوجارات الهندية.

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لكثير من الأشخاص في حالة معنوية جيدة حيث يمكن رؤية بعضهم في سعادة يرقصون، وفقًا لما أوضح موقعا "indiatimes".

ومع ذلك، سرعان ما سارت الأمور بشكل خاطيء، عندما حاول رجل أداء "حركات بهلوانية"، محاولًا استنشاق النار من فمه باستخدام مواد قابلة للاشتعال يضعها داخل فمه، ولكن انتهى به الأمر بإشعال النار في نفسه عن طريق الخطأ.

للحظة وجيزة، غمرت النيران في الجزء العلوي من جسده بالكامل بينما كان المتفرجون يشاهدون في رعب، ومع ذلك، جاء رجل آخر لإنقاذه وسرعان ما نزع قميص الرجل الذي اشتعل به النيران.

في النهاية، اهتز الشاب بشكل واضح من تحول الأحداث، لكن لحسن الحظ، خرج سالمًا إلى حد ما.

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