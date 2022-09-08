يسرا تتألق بإطلالة جذابة في فعاليات مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة يسرا عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصيي على موقع "فيسبوك"، من مشاركتها في فاعليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 79، في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلًا باللون الفوشيا.

واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلًا على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

ونالت إطلالتها على إعجاب كثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات، "قمراية"، و"Beautiful dress"، و"قمر".