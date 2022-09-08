لسبب تافه.. امرأة "تعض" حماتها المُسنة وتصفع زوجها على وجهه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في واقعة غريبة، قضمت زوجة 3 أصابع من حماتها، بعد أن أغلقت الأخيرة شاشة التلفزيون، أثناء مشاهدته.

وذكر مسؤولون بالشرطة أن الحادث وقع في مدينة أمبرناث بمنطقة ثين في ولاية ماهاراشترا الهندية، وفقًا لموقعي "ndtv" و"indiatoday".

واندلع الشجار عندما طلبت حماتها التي تدعي" فروشالي كولكارني" البالغة من العمر 60 سنة، من زوجة ابنها فيجايا كولكارني (32) خفض صوت التلفاز بينما كانت تردد الأغاني.

في غضون ذلك، استمرت الزوجة "فيجايا"، في مشاهدة التلفاز ولم تسمع لحديث حماتها، لذا أغلقت "فروشالي" التفاز.

ونتيجة لذلك، أمسكت زوجة الابن بيد المرأة العجوز و"عضت" أصابعها الـ 3، كما أنها صفعت زوجها الذي حاول التدخل.

وقال مسؤولي الشرطة من شيفاجي ناجار: "إن الأصابع الثلاثة للضحية لم تقطع".

وأضاف أيضًا: "أن السيدة المصابة قدمت شكوى في مركز شرطة شيفاجيناجار، وبعد ذلك تم توجيه تهمة جنائية ضد زوجة الابن.

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