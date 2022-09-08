سرقة كيلو ونصف ذهب من "مجوهراتي" على متن طائرة.. كيف كان رد فعله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرض صائغ ذهب باكستاني للسرقة على متن رحلة طيران من دبي إلى مدينة كراتشي.

وقال الصائغ الباكستاني محمد مونيس: "خلال الرحلة اختفى كيلو جرام ونصف من الذهب -بقيمة 2.5 مليون دولار- من حقيبتي المحفوظة في مقصورة الطائرة".

وبعد ذلك أبلغ طاقم الطائرة بسرقة الذهب، وبمجرد هبوط الطائرة في كراتشي، أجرت قوات أمن المطار (ASF) مسحًا شاملًا للركاب بحثًا عن الذهب المفقود، ورغم ذلك، لم يتم العثور على الذهب المسروق، وفق ما أورد موقع "newstimeexpress".

وأضاف أنه كان قد أفصح سابقا لمسؤولي الجمارك عن نيته لتهريب الذهب إلى باكستان.

وقالت ضباط الجمارك المناوبين أنه تم إجراء تفتيش شامل للطائرة استجابة لرغبة الضحية.

وأشار مسؤولو الجمارك إلى أن السرقة ربما حدثت عند مغادرة مطار دبي الدولي، ولكن الضحية قال إنه متأكد من وجود الذهب معه أثناء الرحلة وأنه سُرق.

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