الامارات | نباتي شهير يعود لاكل اللحوم بعد أن عضه كلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أحد المؤثرين العالميين في مجال الدعوة للتخلي عن أكل اللحوم، والتركيز على التغذية النباتية أنه تخلى عن نهجه وعاد لتناول اللحوم، بعد أن "تعرض لخيانة من مملكة الحيوانات" التي كان يدافع عنها لسنوات طويلة إثر تعرضه لعضة كلب في سياقه.

وقال أنه بعد فترة وجيزة من الهجوم وجد نفسه في أحد فروع "مكدونلدز" يطلب شطيرة هامبرغر باللحمة.

وقال المؤثر الذي لديه مئات آلاف المتابعين على انستغرام أن ردة فعله كانت طبيعية وتلقائية.

وأوضح ماريانو دي لا كانال في حديث إلى صحيفة Infobae الأرجنتينية: "لقد توقفت عن أن أكون نباتيًا لأنني تعرضت لعضة كلب، لقد غضبت وقلت أنا عشت عمري وانا ادافع عن الحيوانات، ثم يأتي حيوان ويعضني. عندها توقفت عن أن أكون نباتيًا".