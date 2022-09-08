طريقة عمل ماك آند تشيز.. «مكرونة غرقانة جبنة بطريقة سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة واحدة من الأطعمة التي يمكن تشكيلها وعملها بطرق لا نهائية، وتعد واحدة من تلك الطرق التي يفضلها محبو الجبنة بشدة «ماك آند تشيز»، وهي مكونة من مكرونة يوضع عليها الكثير من الجبنة، وفيما يلي، طريقة عمل ماك آند تشيز على خطى الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل ماك آند تشيز

½ كيلو مكرونة صغيرة

½ 2 كوب جبن شيدر مبشور

½ 1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة في درجة حرارة الغرفة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا (حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

- تسلق المكرونة في ماء مملح حتى تنضج، ثم تُصفى من الماء.

- يُذاب الدقيق في ½ كوب من الحليب.

- على نار متوسطة، يوضع باقي الحليب حتى يسخن، ثم يضاف خليط الدقيق والحليب، وتُقلب المكونات حتى تغلي ويُصبح القوام غليظًا.

- يُرفع الخليط عن النار، ثم يضاف الجبن والزبد والملح والفلفل الأسود والبابريكا، مع التقليب باستمرار حتى يذوب الجبن تمامًا.

- تضاف المكرونة وتُقلب جيدًا حتى تختلط المكونات، ثم تُقدم.