طلاب يربطون مُعلهم في شجرة ويضربوه.. وإدارة المدرسة ترفض تحرير محضر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - واقعة مؤسفة وثقها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لمُعلم رياضيات مربوط بشجرة من طلابه بعد حصولهم على درجات متدنية.

الواقعة التي شهدت الهند، وتحديدًا في مدرسة بمنطقة دومكا بولاية جارخاند، بدأ الطلاب الهنود يضربون المُدرس وموظف آخر بعد ربطهما بشجرة لإعطائهما درجات متدنية في الامتحانات العملية.

وبحسب صحيفة "indiatimes" فإن 11 طالبا من أصل 32 حصلوا على درجات ضعيفة معادلة للرسوب في امتحان الصف التاسع، ما دفعهم لربط معلم الرياضة وشخص آخر بشجرة.

وتسبب الحادث بإغلاق الصفين التاسع والعاشر لمدة يومين وإعادة الطلاب لمنازلهم.

وقالت الشرطة الهندية إنه تم التعرف على المعلم المعتدى عليه وإسمه سومان كومار، أما الموظف فاسمه سونيرام تشوري، فيما أوضح مسؤول مركز الشرطة أنهما لم يقدما أي شكوى مكتوبة للشرطة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "برس ترست" الهندية، قال مسؤول مركز شرطة جوبيكاندر، نيتياناند بوكتا: "لم يتم تقديم تقرير معلومات أولي في القضية، حيث لم تقدم إدارة المدرسة أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث، وبعد التحقق من الحادث، طلبت من إدارة المدرسة تقديم شكوى وتحرير محضر، لكنها رفضت قائلة إن ذلك من الممكن أن يفسد حياة الطلاب".

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