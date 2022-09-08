«القومي للمرأة» ينظم ندوة تثقيفية عن تأثير التغيرات المناخية على الحامل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة في بيان اليوم، تنظيمه ندوة تثقيفية بعنوان «التأثيرات المناخية وأثرها على المرأة الحامل»، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن الاحتفال بفعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

تأثير التغيرات المناخية على المرأة الحامل

وأكدت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، أهمية تسليط الضوء على قضية تأثير التغيرات المناخية على المرأة الحامل والأم المرضعة، حيث يعدان من أكثر الفئات تضررًا بهذه القضية، كونهما أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة نقص المناعة.

وقالت الدكتورة شيرين الجيار، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، إن الندوة تناولت بعض المفاهيم الخاطئة الدخيلة على المجتمع التي أسهمت في زيادة نسب الولادة القيصرية بدون ضرورات طبية.

ضرورة رفع الوعي للسيدات الحوامل والمرضعات

وتم الخروج بعدد من التوصيات، من بينها ضرورة رفع الوعي والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ودعمها بكل الوسائل الممكنة، وذلك بحضور المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس بالمحافظة، والدكتورة شيرين الجيار عضوة لجنة الصحة، والدكتورة منة الله كلاوي، وبمشاركة ممثلين لمديرية الأوقاف، وأعضاء مبادرة سفيرات المحبة والسلام، وممثلات لكلية ونقابة التمريض، ورائدات فرع المجلس بالمحافظة.