نصائح للأمهات للتعامل الصحيح مع الفتيات.. «لازم نفهم مشاعرهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من المعتقدات الخاطئة في جوانب التربية، يقع فيها الكثير من الامهات، إذ يرسخن بعض المعتقدات الخاطئة في أذهان الأطفال منذ الصغر، بينها أنه لا ينبغي التعبير عن مشاعرهم أمام الآخرين، فضلًا عن إجبار الفتيات على القيام ببعض الأشياء، تحت مصطلح «أنتي بنت مينفعش تعملي كده»، ما يجعلها ترفض تلك الأوامر وتقرر عدم الانصياع لما تقوله الأم، من باب التحرر ورفض القيود، لتقع في مشاكل عدة نتيجة العناد.

مصطلح الدراما كوين

ومن جانبها، تحدثت خبيرة التربية ياسمين المهدي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» الحديث عن مصطلح الدراما كوين، والأخطاء التربوية في معاملة الفتيات، إذ تقول: «الدراما كوين طبيعة أنثوية، ولكن لكل قاعدة استثناء، يجب تفهم المشاعر والأحاسيس وراء كل سلوك، وكيفية التعامل معها، وهناك أخطاء في تربية الفتيات من بينها عدم السماع لأحاديثهم وما يدور بذهنهم، وهناك نمطًا معينًا بأن هناك طريقة للتعامل بشكل ما مع الفتيات، يختلف عن التعامل مع الشباب، كمحاولة تعليم الفتيات أساليب منها خفض الصوت منذ الصغر، وعدم الجري كونها فتاة، عدم القدرة على ركوب الخيل، وهناك دراسة أثبتت أن تقدير الذات أو الثقة بالنفس، أقل في الفتيات عنها في الولاد، بسبب الضغط المجتمعي والفروق، إذ تضطر طوال الوقت لمحاولة إثبات ذاتها، مع المنافسة طوال الوقت، فضلًا عن التحديات التي تضطر لمواجهتها».

نصائح للتعامل مع الفتيات بشكل سليم

وتابعت خبيرة التربية ياسمين المهدي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، الحديث عن الأخطاء التربوية في معاملة الفتيات، مضيفة: «من بين الأخطاء أيضًا كبت الطفل بصفة عامة، كونه طفل حركي، يحتاج إلى التحرك بحرية ووفق مساحة في الأمور، يفقد الثقة بذاته وأنه غير قادر على المبادرة والحركة، ما يجعله غير قادر على السعي والإنجاز، سن الطفولة أساسه الاستكشاف والتعلم والتجربة، وهو ما يفيد كلا الجنسين».

معلومات مغلوطة في التربية

كما أشارت خبيرة التربية، إلى اعتقاد خاطئ عند الأمهات بعدم جواز تعبير الشباب عن مشاعرهم، إذ تقول: « فكرة نوبات غضب الشباب بتكون أعلى من البنت لأنه غير قادر على التعبير عن مشاعره، لأن البنات بتسبق الولاد في اللغوية، بتقدر تعبر بالكلام أكثر وبتستمع للأهل من وقت الطفولة، بتكون حابه تقلد الكبار وتكون ليدي بسرعة، الولاد مش هاممهم الكلام ده، البنت تعيط لكن الولد راجل ميعيطش، وده عكس الطبيعة والفطرة، كلنا عندنا مشاعر حزن وغضب تؤدي للبكاء، لينشئوا على فكرة إن البكاء ضعف وكبت المشاعر فتخرج على هيئة غضب وتكسير».