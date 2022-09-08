فوائد تناول السمنة البلدي وزيت الزيتون.. اعتمد عليها في نظامك الغذائي

القاهرة - سمر حسين - صحة

ليست كل الدهون غير صحية، على العكس من ذلك تماما، حيث يمكنك التخلص من الدهون بالدهون، وذلك باستبدال الدهون المتحولة والمشبعة غير الصحية بأخرى تفيدك في نظامك الغذائي والدايت، إذ إن الدهون الصحية هي ما تحرق الدهون المشبعة وتمنع تراكمها كما تحافظ على صحة القلب والشرايين ولها العديد من الفوائد الأخرى، بحسب محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، وفيما يلي تعريف بتلك الدهون وفوائدها.

أين توجد الدهون الصحية؟

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والسمن البلدي والأفوكادو وزيت جوز الهند والزيت الحار، وموجودة كذلك في المكسرات والفول السوداني وزبدته، فهي واحدة من أهم مصادرها وضرورية جدًا في نظامنا الغذائي.

أهمية الدهون الصحية

وشرح «حلمي» أن المنع التام للدهون يضر الصحة، والدليل على ذلك أنه من أهم وظائف الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، إنتاج الكوليسترول النافع الذي يحافظ على صحة الشرايين ويمنع تراكم الدهون الحشوية على الكبد والأعضاء الداخلية، عن طريق التخلص من الدهون المشبعة الضارة عن طريق الكبد.

وتذوب في الدهون الصحية فيتامينات a,d,E,k وبدونها الجسم لن يستطيع الجسم الاستفادة منها وامتصاصها بشكل جيد، كما تحافظ على صحة الخلايا العصبية والمخ، وتحافظ على التركيز والحالة المزاجية.

ومن أبرز فوائد الدهون الصحية، أنها تنظم عمل هرمونات الجسم، وعمليات التمثيل الغذائي والحرق، وتعطي إحساسًا بالشبع لمدة طويلة، ويجب الإشارة إلى أن جرام الدهون الواحد يحتوي على 9 سعرات حرارية.