الامارات | أحمد حلمي يقود شاحنة غريبة في شوارع مصر.. وبجانبه وزير الرياضة ! (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الفنان أحمد حلمي قبل أيام في شوارع العاصمة المصرية وهو يقود شاحنة بلون غريب، وإلى جانبه رجل بملابس رسمية.

وعرف لاحقا أن حلمي كان يروج لتوعية الشباب والكبار بقضايا المناخ، وأن الرجل الذي بجانبه هو وزير الرياضة المصري !

وكانت الشاحنة الصغيرة (ميكروباص)، والتي تعمل بالغاز تجوب المحافظات في مبادرة أطلقتها مصر تحت عنوان "الشباب والمناخ"، بهدف "نقل أصوات الشباب إلى صناع السياسات والقرارات، الذين يجتمعون في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل"، وفق تصريحات مسؤول مصري.

والمبادرة حسب "سكاي نيوز عربية"، أطلقتها وزارتا الشباب والرياضة، والبيئة، في مصر، بالشراكة مع "يونيسف" والأمم المتحدة.

وقاد الشاحنة المخصصة للمبادرة، في أول انطلاقة لها من القاهرة، الفنان أحمد حلمي، باعتباره سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة، مصطحبا معه وزير الرياضة، أشرف صبحي، إيذانا ببدء المبادرة.

ووفق تقارير الأمم المتحدة يواجه جميع الأطفال في العالم تحديات مرتبطة بتغير المناخ والبيئة الطبيعية.

وبعد بعض الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من غيرهم، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على توافر الخدمات الأساسية للأطفال واستدامتها، مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتغذية والتعليم.

وتسعى مصر لتوعية الشباب بهذا الشأن، وتنظم في أكتوبر المقبل مهرجان "أطفال العالم يلتقون"، ضمن أجندة البرامج الشبابية والتحضيرية لقمة المناخ.