3 طرق سهلة وسريعة للتخلص من الروائح الكريهة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يصعب على ربة المنزل في كثير من الأحيان التخلص من الروائح الكريهة المنتشرة به.

وهناك 3 طرق سهلة وسريعة يمكن أن تجعل رائحة منزلك رائعة في غضون دقائق، كشفتها ملكة التنظيف الأكثر شهرة في أستراليا، شانتيل ميلا.

قامت شانتيل، صاحبة صفحة ماما ميلا للتنظيف والتدبير المنزلي على إنستجرام، بتصوير مقطع فيديو تشرح فيه عن كيفية التخلص من روائح المطبخ والمنزل الكريهة، بثلاث طرق، وفق ما نقل "24" الإماراتي..

وتقول شانتيل، إنها تستخدم الليمون وحبوب القهوة والفانيليا والزيوت الأساسية فقط للتخلص من الروائح الكريهة، حيث تقوم أولاً بوضع الليمون والماء الساخن في الفرن لمدة عشرين دقيقة لتخليص المطبخ والأماكن المحيطة من روائح الطعام.

الطريقة الثانية، تتمثل في غلي حبوب البن والفانيليا للحصول على رائحة غنية رائعة شبيهة برائحة المقهى. أما الطريقة الثالثة تتمثل في غسل أغطية الوسائد بصودا الخبز والزيوت الأساسية للحفاظ على رائحتها المنعشة لفترة أطول.

وقد حظي الفيديو بانتشار واسع على موقع إنستغرام، حيث حصل على أكثر من 20 ألف إعجاب ومئات التعليقات من ربات المنازل المتحمسات لتجريب هذه الطرق. كما تمت مشاهدة مقطع الفيديو 812000 مرة في غضون 24 ساعة فقط.