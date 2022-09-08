عادات خاطئة يجب تجنبها بعد تناول وجبة دهنية.. «تسبب تلبك معوي وعسر هضم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يجب علينا التركيز على ما يجب فعله بعد تناول الأطعمة الزيتية؛ إذ أن الأطعمة الدهنية غنية بالسعرات الحرارية والدهون المتحولة والدهون المشبعة.

وفيما يلي خطرين على الصحة يجب تجنبهما تماما، بعد تناول وجبة دهنية ثقيلة، بحسب ما نشر موقع هيلث لاين الطبي المتخصص.

عادات يجب تجنبها بعد تناول وجبة ثقيلة

إن تناول الأطعمة الباردة، مثل الآيس كريم، بعد تناول الأطعمة الدهنية له آثار ضارة على الكبد والمعدة والأمعاء، إذ أنه يصعب هضم الطعام الدهني، واتباعه بالطعام البارد يجعل عملية الهضم أصعب، وقد يعاني الشخص من الانتفاخ وعسر الهضم، لذلك تجنب تناول الأطعمة الباردة بعد الوجبات الثقيلة.

لا تذهب إلى الفراش مباشرة بعد الأكل

لا تذهب للنوم مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة، وامنح نفسك دائمًا فجوة من 2-3 ساعات بين العشاء ووقت النوم، لأن ذلك يتسبب في صعوبة هضم الطعام، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة ترسب الدهون والتلبك المعوي وعسر الهضم.

ويجب أن يحذر الإنسان بعد تناول الأطعمة الزيتية، ويتخذ الخطوات والاحتياطات اللازمة للمساعدة في تجنب الآثار الجانبية المحتملة لها، وتناول الطعام بعناية، واتباع النصائح الأساسية في هذا الشأن، خاصة أن ذلك يساعد في الحفاظ على لياقتك وصحتك بعد تناول الأطعمة الدهنية.