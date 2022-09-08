لماذا لا يفقد بعض الأشخاص الوزن رغم «الرجيم»؟.. أخصائي تغذية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى عدد كبير من الأشخاص لفقدان الوزن، ما يجعلهم يبحثون عن نظام صحي مناسب للوصول إلى هدفهم، إلا أن بعضهم يواجه مشكلة في عدم خسارة الوزن، رغم اتباعهم «دايت» أو «رجيم»، كما يطلق عليه، ما يجعلهم في حالة حزن أو إحباط شديد.

ورد الدكتور محمد العربي، أخصائي التغذية والدعم النفسي، عبر «هن»، عن أسباب عدم خسارة الوزن، وكيف يمكن للشخص الوصول للوزن المناسب فيما يلي..

لماذا لا يفقد الشخص الوزن رغم اتباعه نظام صحي؟

- بحسب أخصائي التغذية، فإن عدم فقدان الوزن يمكن أن يكون بسبب بعض الأمراض، على سبيل المثال، نقص فيتامين «د»، أو مشكلات في الغدة الدراقية، أو نقص الحديد أو مشكلات التكيسات على المبايض أو غيرها، لذا يجب معرفة إذا كنت تعاني من أي أمراض.

- يمكن أن تكون بعض الأدوية السبب في عدم فقدان الوزن، سواء كانت للاكتئاب أو للهرمونات أو التي بها الكورتيزون وهكذا.

- الحالة النفسية السيئة للإنسان، يمكن أن تكون سبب وراء عدم خسارة الوزن، كونها تتسبب في خلل بالهرمونات، على سبيل المثال «هرمون الإنسولين والكورتيزون».

- اتباع العادات الصحية الخاطئة يوميا يسبب عدم فقدان الوزن، مثل النوم في وقت متأخر، أو تغيير في نظام اليوم أو تناول الطعام بكميات كبيرة، أو نوع الأكل وجودته.

- من المهم جدا أيضا تحديد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم؛ لأنه عندما يتجاوز الشخص ذلك لا يحدث خسارة في الوزن.

أهم النصائح لخسارة الوزن

- ممارسة الرياضة باستمرار.

- الحرص على عمل فحوصات من أجل معرفة سبب عدم خسارة الوزن، والتوجه للطبيب في حال كانت هناك مشكلات.

- ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ.

- ينصح بالذهاب إلى دكتور التغذية من أجل تحديد نظام مناسب، واكتشاف السبب وراء عدم خسارة الوزن.