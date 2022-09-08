لايف ستايل

الامارات | مصري يصفع زوجته فيفقدها بصرها !

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يصفع زوجته فيفقدها بصرها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة مواطن مصري بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامه بإصابة زوجته بعاهة مستديمة.

وكانت النيابة المصرية أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة إصابة زوجته بعاهة مستديمة وهي فقد الرؤية بالعين اليسرى.

وكشفت التحقيقات عن وقوع مشادة كلامية بين المصري وزوجته تطورت إلى مشاجرة فاعتدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها مما تسبب إلى حجب الرؤية بالعين اليسرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا