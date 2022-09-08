قلة شرب الماء يرفع خطر الإصابة بهذه العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت رابطة كبار السن الألمانية الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المثانة، بشرب السوائل على نحو كاف، معللا ذلك بأن شرب القليل من السوائل يدفع الكلى إلى إفراز بول ذي تركيز عال، ما يتسبب بدوره في تهيج المثانة، كما يرتفع خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي على مرضى ضعف المثانة شرب نحو لترين من السوائل يوميا، مع مراعاة الابتعاد عن المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والمشروبات الغازية.

جدير بالذكر أن ضعف المثانة يؤدي إلى الرغبة الملحة في التبول وعدم السيطرة على البول، وهو يرجع إلى أسباب عدة مثل حصوات المسالك البولية وتضخم البروستاتا وأمراض الأيض (مثل داء السكري ) والأمراض العصبية (مثل التصلب المتعدد والسكتة الدماغية وألزهايمر). ويشمل علاج ضعف المثانة العلاج الدوائي وتمارين تقوية عضلات قاع الحوض والعلاج الكهربائي.