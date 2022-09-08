5 مشروبات تقوي المناعة في ظل التغيرات المناخية.. منها «الرمان بالبنجر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب دخول فصل الخريف، يبدأ الجو في التغير، ما يجعل بعض الأشخاص، خاصة الأطفال، يصابون بنزلات البرد أو الإنفلونزا، ولذلك يبحثون عن طرق لتقوية المناعة.

ونصحت الدكتورة شيري أنسي، استشاري تغذية عبر «هن»، بتناول مشروبات تعمل على تقوية المناعة، في ظل التغيرات المناخية.

مشروبات تقوي المناعة في ظل التغيرات المناخية

الرمان بالبنجر

يعمل عصير الرمان بالبنجر على تنقية السموم من الجسم، وهو مفيد جدا، ويقلل من احتمالية الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مثل التهاب المفاصل أو أمراض القلب، كما يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة.

البلح باللبن

يعد من أكثر المشروبات المفيدة للجسم؛ لأنه غني بالمضادات الأكسدة، ما يجعلها ترفع المناعة.

الجوافة باللبن

يحتوي عصير الجوافة باللبن على نسبة كبيرة من فيتامين سي، الذي بدوره يقوي المناعة، كما أن هذا المشروب غني بمعدن البوتاسيوم، ما يحافظ على توازن السوائل بالجسم، وكذلك الألياف التي تسهل عملية الهضم.

الموز باللبن

مشروب الموز باللبن غني بكمية كبيرة من معدن البوتاسيوم، ما يحافظ على توازن السوائل ويقوي المناعة.

البرتقال بالجزر

مشروب البرتقال بالجزر من أكثر العصائر المفيدة جدا؛ بسبب أنه غني بكمية كبيرة من فيتامين سي، لذلك يعمل على تقوية المناعة.

مجدي بدران: تناول الحليب يوميا مفيد جدا للمناعة

في السياق ذاته، أوصى الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بضرورة تناول الأعشاب مثل النعناع والينسون، لأنها تعمل على تقوية المناعة، ونصح بشرب الحليب يوميا كونه يمد الجسم بعدد كبير من الفيتامينات المليئة بالطاقة والحيوية، وكذلك فيتامين أ المفيد للبصر والمناعة المخاطية، والوقاية من أمراض السرطان.

وأشار بدران في حديثه مع «هن»، إلى أهمية تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي، مثل الفواكه الحمضية والليمون، وذلك لتقوية المناعة، كما يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «د»، خاصة الأسماك والفواكه.