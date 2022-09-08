أسباب الشعور بالانتفاخ.. متى يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إن الشعور بالانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها تناول الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل البصل والثوم وأصناف الملفوف والبقوليات مثل الفاصولياء والحمص.

وأضاف المركز الألماني أن الشعور بالانتفاخ قد يشير أيضا إلى عدم تحمل طعام معين مثل عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) أو عدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة) أو عدم تحمل الجلوتين (منتجات القمح).

كما قد يرجع الشعور بالانتفاخ إلى أمراض الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وعدوى الجهاز الهضمي الفيروسية، التي تسببها فيروسات الروتا والنوروفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكمن سبب الشعور بالانتفاخ في العلاج بالمضادات الحيوية أو التغيرات الهرمونية الطائة على الجسم خلال فترة الحمل ومرحلة انقطاع الطمث.

ويمكن مواجهة الشعور بالانتفاخ من خلال المشي وممارسة تمارين الاسترخاء وشرب شاي الأعشاب مثل الشمر والكراوية واليانسون وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بالانتفاخ، لا سيما إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل القيء والإسهال وتقلصات البطن.