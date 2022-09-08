توقعات الأبراج وحظك اليوم 8-9: نصيحة لـ برج الثور وتحذير لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

حظك اليوم برج الحمل :

عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بالشريك لتهدئة الأمور المتوترة.

مهنياً: ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.

مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.

حظك اليوم برج الثور:

عاطفياً: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم، شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

مالياً: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.

حظك اليوم برج الجوزاء:

عاطفياً: قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل.

مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.

مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

حظك اليوم برج السرطان:

عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.

مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.

مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

حظك اليوم برج الأسد:

عاطفياً: الشريك ينتظر منك الكثير، مفاجأة سارة قد تزيل الخلافات.

مهنياً: فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.

مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.

حظك اليوم برج العذراء:

عاطفياً: اليوم مناسب للتنزهه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.

مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.

حظك اليوم برج الميزان:

عاطفياً: اليوم ليس يومك، اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياه خارجيا.

مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

حظك اليوم برج العقرب:

عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.

مهنياً: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجة.

حظك اليوم برج القوس:

عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.

مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.

حظك اليوم برج الجدي:

عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج في عائلتك واشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

حظك اليوم برج الدلو:

عاطفياً: تشعر بالغدر من الشريك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.

مهنياً: يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.

مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

حظك اليوم برج الحوت:

عاطفياً: اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.

مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.