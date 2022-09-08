بعد إصابة أول مصري.. ما خطورة جدري القرود وهل يجب أن نقلق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، وتم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تجريها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطة وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وبعد الإعلان عن إصابة أول مصري، فل يجب أن نقلق وهل هناك خطورة، هو ما نوضحه وفق ما أوردت منظمة الصحة العالمية.

جدري القردة ليس معدياً بقدر بعض أنواع العدوى الأخرى لأنه يتطلب اتصالاً وثيقاً بشخص مصاب بجدري القردة (على سبيل المثال، ملامسة الوجه للوجه، أو الجلد للجلد، أو الفم للجلد، أو الفم للفم)، أو ملامسة بيئة ملوثة أو مخالطة حيوان مصاب لكي ينتشر المرض.

ما هو جدري القرود؟

من الأمراض النادرة، وعادة ما تكون خفيفة، ويتم التقاطه من الحيوانات البرية المصابة في أجزاء من إفريقيا.

تم اكتشافه لأول مرة في عام 1958 في القرود، وتم تسجيل أول حالة بشرية في عام 1970، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وهذا المرض هو أحد أقارب الجدري، ما يتسبب في ظهور طفح جلدي غالبًا ما يبدأ على الوجه.

كيف يمكنك التقاط المرض؟

يمكن أن ينتقل فيروس جدري القرود من لدغة حيوان مصاب، أو عن طريق لمس دمه أو سوائل جسمه أو فروه.

ويُعتقد أنه ينتشر عن طريق القوارض، مثل الجرذان والفئران والسناجب.

ومن الممكن أيضًا الإصابة بالمرض عن طريق تناول لحم حيوان مصاب لم يتم طهيه بشكل جيد.

ومن غير المعتاد أن يصاب الإنسان بجدري القرود، لأنه لا ينتشر بسهولة بين الناس.

ولكن من الممكن أن ينتشر من خلال لمس الملابس أو الفراش أو المناشف التي يستخدمها شخص مصاب بالطفح الجلدي.

أيضا ينتقل المرض عن طريق لمس بثور أو قشور جلدية لجدري القرود، أو الاقتراب الشديد من السعال والعطس من شخص مصاب.

ما أعراض المرض؟

إذا أصبت بجدري القرود، فعادة ما يستغرق ظهور الأعراض الأولى ما بين خمسة إلى 21 يومًا.

وتشمل الأعراض ما يلي:

- الحمى.

- الصداع.

- آلام العضلات.

- آلام الظهر.

- تورم الغدد.

- الرعشة.

- الإرهاق.

ويظهر الطفح الجلدي عادةً بعد يوم إلى خمسة أيام من ظهور هذه الأعراض، وأحيانًا يتم الخلط بين الطفح الجلدي وجدري الماء، لأنه يبدأ كبقع بارزة تتحول إلى قشور صغيرة مليئة بالسوائل.

وتختفي الأعراض عادة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع وتتساقط القشور.

هل يمكن لجدري القرود أن يقتلك؟

تشير الدراسات التي أجريت في وسط إفريقيا، حيث لا يحصل الناس على رعاية صحية جيدة، إلى أن المرض يقتل ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص مصابين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك، يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة.

هل يوجد علاج؟

سيحتاج المرضى عادةً إلى البقاء في مستشفى متخصص حتى لا تنتشر العدوى ويمكن علاج الأعراض العامة.

يوجد لقاح واحد وعلاج محدد - Tecovirimat من SIGA Technologies، وهو دواء يُباع عادةً تحت الاسم التجاري Tpoxx لكنه غير متاح على نطاق واسع حتى الآن.