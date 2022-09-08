بعد إصابة أول مصري.. ما أعراض جدري القرود والأشخاص الأكثر عرضة للمرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، عن رصد أول حالة إصابة لمواطن مصري بفيروس جدري القرود، فإننا نستعرض لكم أبرز أعراض المرض، والأشخاص الأكثر عرضة للمرض.

وزارة الصحة ذكرت أنه تم اكتشاف إصابة أول مصري، من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.​

أعراض جدري القرود

بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني، فإن جدري القردة يمكن أن يسبب مجموعة من العلامات والأعراض، وفي حين يُصاب بعض الأشخاص بأعراض خفيفة، قد يصاب آخرون بأعراض أكثر حدة ويحتاجون إلى تلقي الرعاية في مرفق صحي.

ومن بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض أو مضاعفات وخيمة الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لجدري القردة:

- الحمى.

- الصداع.

- آلام العضلات.

- آلام الظهر.

- الشعور بالوهن.

- تورم الغدد الليمفاوية.

- يتبع ذلك أو يصاحبه ظهور طفح جلدي يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي على الوجه وراحتي اليدين وباطن القدمين والعينين والفم والحلق والفخذ والمناطق التناسلية و/أو الشرجية من الجسم. ويمكن أن يتراوح عدد الآفات من واحدة إلى عدة آلاف. وتبدأ الآفات وهي بشكل مسطح، ثم تمتلئ بالسائل قبل أن تتقشر وتجف وتسقط، وتظهر طبقة جديدة من الجلد تتشكل تحتها.

وتستمر الأعراض عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتختفي في الغالب من تلقاء نفسها أو مع الحصول على الرعاية الداعمة، مثل أدوية الألم أو الحمى. ويبقى الأشخاص ناقلين للعدوى إلى أن تتقشر جميع الآفات وتسقط الجلبة وتتشكل طبقة جديدة من الجلد تحتها.

وينبغي لأي شخص لديه أعراض يمكن أن تكون من أعراض جدري القردة، أو خالط شخصاً مصاب بجدري القردة، الاتصال بمقدم الرعاية الصحية أو زيارته والتماس مشورته.

من هم الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بجدري القردة؟ ‏

يُعد أي شخص يعيش مع شخص مصاب بجدري القردة أو لديه اتصال وثيق به (بما في ذلك الاتصال الجنسي) أو يخالط بشكل منتظم الحيوانات التي يمكن أن تكون مصابة، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وينبغي للعاملين الصحيين اتباع تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها من أجل حماية أنفسهم أثناء رعاية مرضى جدري القردة.

وقد يتعرض الأطفال حديثو الولادة والأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الكامنة لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة، وفي حالات نادرة، الوفاة بسبب جدري القردة.

ومن المرجح أن يتمتع الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الجدري ببعض الحماية ضد جدري القردة. ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم تطعيم الشباب ضد الجدري لأن التطعيم ضد الجدري توقف في جميع أنحاء العالم بعد القضاء عليه في عام 1980. وينبغي للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الجدري الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم والآخرين.

كيف يمكنني حماية نفسي والآخرين من جدري القردة؟

يمكنك تقليص خطر الإصابة عن طريق الابتعاد ما أمكن عن الاختلاط بالأشخاص الذين يُشتبه في إصابتهم بجدري القردة أو تأكدت إصابتهم به.

وإذا كان لابد من مخالطة شخص مصاب بجدري القردة بحكم أنك عامل صحي أو تعيشان معًا، فعليك أن تحثّ الشخص المصاب على عزل نفسه وتغطية أي بثور جلدية إذا كان ذلك ممكنًا (على سبيل المثال، من خلال ارتداء ملابس فوق الطفح الجلدي). وإذا كنت قريبًا منه جسديا، فيجب أن يرتدي قناعًا طبيًا، خاصةً إذا كان يسعل أو لديه بثور في فمه. ويجب عليك ارتداء قناع أيضا. وتجنب التلامس الجلدي قدر الإمكان واستخدم القفازات الأحادية الاستعمال في حالة لمس البثور مباشرة. وارتدِ قناعًا عند لمس أي ملابس أو فراش يعود للمصاب إذا كان لا يستطيع فعل ذلك بنفسه.

نظف يديك بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي لليدين، خاصة بعد لمس الشخص المصاب وملابسه وملاءات السرير والمناشف والأشياء أو الأسطح الأخرى التي لمسها أو التي ربما لامست طفحه الجلدي أو إفرازاته التنفسية (مثل الأواني والأطباق). اغسل ملابس الشخص ومناشفه وأغطية الأسرة وأواني الطعام بالماء الدافئ والمنظفات. نظف وعقم أي أسطح ملوثة وتخلص من النفايات الملوثة (مثل الضمادات) كما ينبغي.

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